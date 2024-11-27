Украина не будет исправлять ошибки союзников кровью собственной молодежи

В Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст, чтобы призвать дополнительных солдат. Украина не может вооружить как следует даже уже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.

Об этом написал советник президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Литвин, в своем Twitter. Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что администрация действующего президента США требовала от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

"Нет смысла видеть призывы к Украине к снижению мобилизационного возраста, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что анонсированная ранее техника не поступает вовремя. Из-за этих проволочек Украине не хватает оружия, чтобы вооружить уже мобилизованных солдат", — написал Литвин.

Также он отметил, что партнеры Украины, имея доступ к данным, могут сами проверить и сравнить фактические поставки с тем, что было обещано. Украина не будет исправлять ошибки союзников кровью своей молодежи.

"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в материально-техническом обеспечении или колебания в поддержке молодостью наших мужчин на передовой", – добавил Литвин.

Напомним, 27 ноября СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки советуют Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Администрация действующего президента США Байдена давит по этому поводу на президента Украины Зеленского.

В Европе также считают, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста, чтобы решить проблемы на фронте. Если этого не сделать, она скоро потеряет позиции в Курской области. Европейские чиновники говорят, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно слышал от союзников, что ВСУ, мол, "имеют проблему с численностью, а не с количеством вооружения".