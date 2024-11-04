Моральну відповідальність несуть цивільні: Масі Найєм зробив жорстку заяву щодо СЗЧ та "бусифікованих"

Найєм згадав про історію, коли військового відмовилися відпускати на реабілітацію після поранення

Люди, яких мобілізували проти їхньої волі, можуть бути ефективними на фронті, якщо вони хочуть там вижити. А за те, що в українській армії велика кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ), моральну відповідальність несуть цивільні, які не мобілізувалися – оскільки тих, хто на фронті, немає ким замінити.

Про це сказав ветеран російсько-української війни, адвокат Масі Найєм в інтерв'ю LB Live. За його словами, в ЗСУ, нажаль, окрім "бусифікованих" вистачає безініціативних людей, особливо серед кадрових довоєнних військових.

"Я живу з упередженням, що якщо ти опинився на лінії фронту, то чомусь стаєш дуже кмітливим, тобі дуже хочеться жити. Інше питання – якщо вони залишають позицію, це злочин. Якщо вони людяні та поважають побратимів, то вони будуть діяти ефективно", – сказав він.

У відповідь на питання, чи звертаються до нього, як до адвоката, військові, які вирішили піти у СЗЧ, Найєм сказав, що проблема дійсно існує. Проте таких масштабів, як "розганяє" російська пропаганда, там немає.

"Проте, якби до мене особисто звернулися хлопці СЗЧшники, які пішли як пан Гнезділов, я б точно не прийняв цю історію. Це неправильно, трошки аморально щонайменше", – зазначив він.

При цьому Найєм згадав про історію, коли військового відмовилися відпускати на реабілітацію після поранення, хоча він міг втратити ногу. Проте винними в такій ситуації адвокат вважає цивільних, "які не мобілізувалися" – на його думку, вони несуть моральну відповідальність за те, що поранених військових не відпускають навіть на реабілітацію.

Нагадаємо, трохи раніше Найєм сказав, що у випадку, якщо Україна не знайде, звідки взяти 160 тисяч нових військових за два місяці, то вона може капітулювати. При цьому українцям варто замислитися над тим, що вони можуть втратити, якщо фронт впаде. Його заява викликала активну перепалку в мережі.

Як повідомлялося раніше, волонтер та військовослужбовець Марія Берлінська напередодні повідомила, що Україні треба задуматися про мобілізацію жінок, оскільки інакше їй загрожує поразка.