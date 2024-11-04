Моральную ответственность несут гражданские: Маси Найем сделал жесткое заявление про СОЧ и "бусифицированных"

Найем вспомнил историю, когда военного отказались отпускать на реабилитацию после ранения

Люди, мобилизованные против их воли, могут быть эффективными на фронте, если они хотят там выжить. А за то, что в украинской армии большое количество случаев самовольного оставления части (СОЧ), моральную ответственность несут гражданские, которые не мобилизовались – поскольку тех, кто на фронте, некем заменить.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны адвокат Маси Найем в интервью LB Live. По его словам, в ВСУ, к сожалению, кроме "бусифицированных" хватает безынициативных людей, особенно среди кадровых довоенных военных.

"Я живу с предубеждением, что если ты оказался на линии фронта, то почему-то становишься очень сообразительным, тебе очень хочется жить. Другой вопрос – если они покидают позицию, это преступление. Если они человечны и уважают собратьев, то они будут действовать эффективно", – сказал он.

В ответ на вопрос, обращаются ли к нему как к адвокату военные, решившие пойти в СЗЧ, Найем сказал, что проблема действительно существует. Однако таких масштабов, как "разгоняет" российская пропаганда, там нет.

"Однако, если бы ко мне лично обратились ребята СЗЧшники, которые пошли как господин Гнездилов, я бы точно не принял эту историю. Это неправильно, чуть-чуть безнравственно по меньшей мере", — отметил он.

При этом Найем вспомнил историю, когда военного отказались отпускать на реабилитацию после ранения, хотя он мог потерять ногу. Однако виновными в такой ситуации адвокат считает "не мобилизовавшихся" гражданских – по его мнению, они несут моральную ответственность за то, что раненых военных не отпускают даже на реабилитацию.

Напомним, немного раньше Найем сказал, что в случае, если Украина не найдет, откуда взять 160 тысяч новых военных за два месяца, она может капитулировать. При этом украинцам стоит задуматься о том, что они могут потерять, если фронт падет. Его заявление вызвало активную перепалку в сети.

Как сообщалось ранее, волонтер и военнослужащий Мария Берлинская накануне сообщила, что Украине следует задуматься о мобилизации женщин, поскольку иначе ей грозит поражение.