В Росії намагаються замаскувати значне збільшення військових витрат: в ISW повідомили про деталі

На військові потреби тільки у тому ж 2025 році росіяни хочуть витратити 13,2 трлн рублів проти 10,4 трлн у 2024 році

В Росії уряд намагається замаскувати від власного населення збільшення витрат на війну в 2025 році. З цією метою в Кремлі за допомогою пропаганди та брехні всіляко акцентують увагу на витратах, які нібито заплановані на соціальну сферу, а от нагадувань про збільшення військових витрат уникають.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що в РФ кабінет міністрів 29 вересня схвалив проєкт федерального бюджету на 2025-2027 роки – так званий трирічний бюджет.

В РФ вважають, що у 2025 році доходи РФ зростуть на 12%. При цьому на військові потреби тільки у тому ж 2025 році росіяни хочуть витратити 13,2 трлн рублів (проти 10,4 трлн у 2024 році), що еквівалентно близько 140 млрд доларів США. Таким чином, військові витрати Кремля наступного року зростуть аж на 40% та перевищать витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку разом узяті.

В Кремлі розуміють, що цифри можуть розлютити населення. Тому прем'єр Росії Михайло Мішустін 24 вересня заявив, що російський уряд, мовляв, виконає "всі соціальні зобов'язання перед громадянами". Окрім цього, він активно акцентував на тому, що соціальні та національні проєкти отримають фінансування. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов збрехав, що на 19 нацпроєктів планується за шість років витратити 40 трлн рублів, серед іншого 180 млрд будуть витрачені на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.

"Кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підігрівати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проєктів", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що Росія готується розпочати довгострокову програму з відновлення своєї армії після втрат, понесених через повномасштабне вторгнення до України. Мета окупантів — максимально відновити бойові можливості своїх підрозділів та наповнити їх новою технікою та особовим складом. Однак принаймні до 2030 року у Кремля може виникнути низка проблем із цим.

За прогнозами, Росія може зіштовхнутися зі зниженням надходжень до бюджету на 14% протягом трьох найближчих років. Їй доведеться шукати нові джерела фінансування, якщо вона захоче продовжувати війну в Україні.