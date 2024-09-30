В России пытаются замаскировать значительное увеличение военных расходов: в ISW сообщили о деталях

На военные нужды только в том же 2025 году россияне хотят потратить 13,2 трлн рублей против 10,4 трлн в 2024 году.

В России правительство пытается замаскировать от собственного населения увеличение расходов на войну в 2025 году. С этой целью в Кремле с помощью пропаганды и лжи всячески акцентируют внимание на расходах, якобы запланированных на социальную сферу, а вот напоминания об увеличении военных расходов избегают.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что в РФ кабинет министров 29 сентября одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы – так называемый трехлетний бюджет.

В РФ полагают, что в 2025 году доходы РФ возрастут на 12%. При этом на военные нужды только в том же 2025 году россияне хотят потратить 13,2 трлн рублей (против 10,4 трлн в 2024 году), что эквивалентно около 140 млрд. долларов США. Таким образом, военные расходы Кремля в следующем году возрастут на 40% и превысят расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику вместе взятые.

В Кремле понимают, что цифры могут разозлить население. Потому премьер России Михаил Мишустин 24 сентября заявил, что российское правительство, мол, выполнит "все социальные обязательства перед гражданами". Кроме того, он активно акцентировал на том, что социальные и национальные проекты получат финансирование. Министр финансов РФ Антон Силуанов соврал, что на 19 нацпроектов планируется за шесть лет потратить 40 трлн рублей, среди прочего 180 млрд будут потрачены на модернизацию коммунальной инфраструктуры и льготные ипотечные программы.

"Кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются подогревать общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам", – резюмировали аналитики.

Напомним, что Россия готовится начать долгосрочную программу по восстановлению своей армии после потерь, понесенных из-за полномасштабного вторжения в Украину. Цель оккупантов — максимально восстановить боевые возможности своих подразделений и наполнить их новой техникой и личным составом. Однако, по крайней мере, до 2030 года у Кремля может возникнуть ряд проблем с этим.

По прогнозам, Россия может столкнуться со снижением поступлений в бюджет на 14% в течение ближайших трех лет. Ей придется искать новые источники финансирования, если она захочет продолжать войну в Украине.