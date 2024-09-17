Тисячі росіян можуть опинитися в пастці: ЗСУ розробили нову тактику в Курській області — ЗМІ

Сили оборони мають намір взяти супротивника в оточення

Українські збройні сили могли розробити нову стратегію на Курському напрямку. Вона ніби полягає у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення.

Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Екс. Подробиці викладено у новому матеріалі видання.

Минулого тижня ЗСУ прорвали російську оборону на новій ділянці держкордону біля села Новий путь.

За словами автора матеріалу, це шокувало багатьох. За кілька днів мета цієї операції стає зрозумілішою, пише аналітик.

У статті йдеться про те, що українська тактична група, яка, ймовірно, базується на 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, просувається повз Новий путь і через південні квартали найближчого російського міста Веселе. Forbes пише, що українські війська розгортаються у напрямку головного Курського виступу. Тисячі росіян можуть опинитися у пастці.

Девід Екс упевнений, що місцеві географічні умови сприяють спробам ЗСУ оточити російські війська. Річка Сейм утворює природний кордон уздовж більшої частини північного краю потенційної кишені. Він обмежений із лівого та правого флангів наступаючими українськими військами.

У статті йдеться про те, що ЗСУ зруйнували всі постійні мости через Сейм у цьому районі. Тому всі росіяни на південь від річки залежать від тимчасових мостів понтонних або вузького сухопутного мосту через місто Коренево. Саме з цієї причини українські війська регулярно обстрілюють понтони, щойно росіяни їх встановлюють.

Forbes зазначає, що співвідношення сил у Курській області також може вплинути на успіх Сил оборони у потенційному оточенні. Україна виділила близько 10 тисяч військовослужбовців для двостороннього вторгнення до Курська. Водночас, Росія, ймовірно, відправила в область 38 тисяч військовослужбовців. Але вони погано навчені, додали у статті.

Нагадаємо, що Росія оголосила евакуацію ще двох районів Курської області.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі обіцяють відповісти на дії ЗСУ у Курській області.