Ще не встигли відійти від втрати "Мунфішу": Україна втратила ще одного захисника неба

Пілота Назарія Проказюка поховали у рідному селі на Львівщині

Наприкінці серпня під час навчального польоту розбився вертоліт Мі-2. Внаслідок падіння загинули двоє членів екіпажу, серед них – 28-річний капітан Назарій Проказюк із Львівщини.

Про це повідомили на офіційній сторінці "Пласту" у соцмережі Facebook. Пілота поховали у рідному селі на Львівщині.

"Загинув, захищаючи Україну – Проказюк Назарій!", – йдеться у повідомленні.

З початком повномасштабного російського вторгнення спільно з побратимами здійснював перевезення обладнання та усієї техніки частини з Харківщини до Львівської області. Там працював у навчальній авіаційній бригаді. Здійснював бойові вильоти, був учасником бойових дій.

Поховали 28-річного героя з усіма військовими почестями 3 вересня 2024 року в рідному селі Гаї Бродівської громади Львівської області.

Що відомо про загиблого

Назарій Проказюк уродженець села Гаї, Бродівського району Львівщини. Він був пластуном. Брав участь у пластових таборах та різних мандрівках. Був активним учасником "Пласту" приблизно до 2013 року.

До 9 класу навчався у Гаївській школі. Далі був переведенийдо школі № 4 міста Броди. В юнацьких роках захоплювався малюванням. Здобув вищу освіту в Харківському національному авіаційному університеті Повітряних сил імені Кожедуба. Після його закінчення служив у льотній військовій частині в м. Чугуїв Харківської області. Був капітаном, командиром вертольота.

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