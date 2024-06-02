І навіть не з Франції: в Україну прибув перший військовий інструктор НАТО, чим він допоможе - ЗМІ

У цієї країни багатий досвід використання західної техніки

Перший військовий інструктор НАТО нібито може перебувати в Україні. Він прибув із Греції.

Про це пише місцеве видання Defence Point. Його журналісти стверджують, що у Києві зараз перебуває перший льотний офіцер ВПС Греції. Він був направлений до нашої країни як інструктор з оперативного використання винищувачів F-16. Зазначається, що Греція має багатий досвід використання винищувачів F-16 через напружені відносини з Туреччиною.

Для довідки: у 2022 році в Греції повідомили про 88 вторгненнь ВПС Туреччини в повітряний простір країни. У ці моменти грекам доводилося піднімати у повітря свої F-16 для перехоплення. Справа в тому, що хоч Греція і Туреччина союзники по НАТО, вони перебували на межі війни у 1996 році через претензії турецької сторони на два грецькі безлюдні скелясті острівці під загальною назвою Іміа, які Анкара продовжує зображати на картах як свої (по-турецьки) вони називаються Кардаком).

"Присутність грецького льотчика у столиці України, судячи з усього, є частиною ініціативи "Навчальної коаліції F-16", — припускають журналісти і нагадують, що 21 серпня 2023 року Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Афінах після зустрічі з Прем’єр-міністром Греції Костянтиносом Міцотакісом оголосив про включення країни до коаліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Франція розглядає можливість відправлення в Україну своїх військових інструкторів.