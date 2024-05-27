Ще одні занадто обережні: Італія не підтримала дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю

Уряд Італії не підтримав удари України по Росії західною зброєю

Італія виступає проти того, щоб дозволити Україні бити по території Росії західним озброєнням, як закликає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це нібито підвищить ризик світової війни та ядерного конфлікту між НАТО та російським терористичним режимом.

Про це пише видання Ansa із посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він заявив, що Італія не дозволить Україні бити по Росії зброєю, яку передав Рим.

"Ми є невід'ємною частиною НАТО, але кожне рішення має прийматися колегіально. Вибір Києва — це вибір Києва. Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, які надсилає Італія, використовуються всередині України. Ми працюємо заради миру… Ми завжди повинні працювати для миру і знижувати тон", – заявив він.

Окрім того, видання зазначає, що справжню істерику влаштували в італійському парламенту. Зокрема лідер партії "Італійські ліві" Нікола Фратоянні заявив, що Столтенберг, мовляв, використовує безвідповідальні та небезпечні слова, які ведуть до військової ескалації та ставлять світ "на межу атомної війни". Його підтримали лідери проросійських політичних груп "Ліга" та M5S, які до того ж приплели сюди ще й Ізраїль.

Нажаль, Італія не є одинокою у своїх занадто обережних діях. Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно виступив проти застосування західного озброєння по російській території. За його словами, він не хоче розширення конфлікту.

Проте не всі настільки обережні та недалекоглядні. 26 травня Швеція дозволила Україні бити по Росії шведським озброєнням, зазначивши, що Україна є жертвою агресії та має повне право завдавати таких ударів.

Як повідомлялося раніше, республіканці в Конгресі США критикують Білий дім за те, що Україні не дозволяють використовувати американську зброю для ударів по території Росії. При цьому там кажуть, що законодавці не запроваджували таку заборону. Речник Палати представників Майкл Джонсон раніше сказав, що підтримує ідею надання Україні права завдавати ударів американською зброєю по території Росії.