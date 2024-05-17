Путін зробив заяву щодо переговорів з Україною та наступу на Харківщині

"Президент" РФ Володимир Путін заявив 17 травня, що російська армія не має наміру захоплювати Харків. Начебто головною метою є створення буферної зони вздовж кордону.

Путін також заговорив про переговори з Україною. Він заявив, що базою для них стануть "стамбульські домовленості", його слова цитують російські інтернет-видання.

"Що стосується того, що відбувається на харківському напрямку. Це теж їхня [Україна] вина, тому що вони обстрілювали і продовжують, на жаль, обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включаючи Бєлгород. Там же громадянські люди гинуть. Все ж таки очевидно. Стріляють прямо, по центру міста, по житлових кварталах. І я говорив публічно, що якщо це буде продовжуватися, ми змушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону", — сказав Путін.

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