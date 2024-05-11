"Не за наших життів": волонтер і нардеп посперечалися через відновлення Україною кордонів 1991-го року

Україна може повернути свої території через десятиліття

Відновлення України у межах 1991 року є "національною ідеєю", а на її реалізацію можуть піти багато років. Втілитися ця ідея може взагалі за життя наступних поколінь.

Про це розповів нардеп Богдан Яременко в ефірі "Суспільного". Він посперечався в ефірі з волонтеркою та керівницею центру підтримки аеророзвідки Марією Берлінською.

"Ви не берете автомата в руки, щоб відновлювати кордони. Ви не розумієте, що зараз кордони 1991 року відновити майже неможливо", — сказала волонтер депутату.

Вона додала, що зараз національною ідеєю має бути збереження життя військових, а не вихід на межі 1991 року.

Своєю чергою, Яременко апелював, що національна ідея може втілюватися "роками, десятиліттями й не обов’язково за наших життів".

Як повідомлялося раніше, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький раніше казав, що Україна зараз не може виграти війну на полі бою. Навіть вигнання росіян на кордони 1991 року не зупинять бойові дії, тому єдиний шлях для припинення бойових дій – це прямі переговори між Україною та Росією.