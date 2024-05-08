Литва готова відправити військових в Україну: названа конкретна задача

В Литві чекають, поки влада України попросить про відправку військових

Влада Литви готова відправити своїх солдатів в Україну. В уряді країни очікують, поки офіційний Київ про це попросить.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте. Про це пише Financial Times.

Прем'єрка уточнила, що у неї є дозвіл парламенту на відправку військ в Україну з метою навчання — про що її уряд заявляв і раніше.

Шимоніте визнала, що Росія вважатиме це провокацією. При цьому вона додала, що якби Литва дуже переймалася б реакцією Росії, то не відправляла б нічого в якості допомоги.

Тема відправлення військових країн ЄС до України обговорюється вже не перший місяць. Раніше офіційний представник Держдепу Меттью Міллер заявив, що президент США Джо Байден виступає проти відправки американських солдатів до України. У той же час, французький лідер Еммануель Макрон підтвердив намір відправити військових до України та розповів коли це може статися.

В свою чергу полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник відповів, чи справді НАТО може втрутитися у війну. За його словами, ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс скептично оцінив шанси Європи домовитись про відправку військових в Україну.