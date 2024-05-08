Литва готова отправить военных в Украину: названа конкретная задача

В Литве ждут, пока власти Украины попросят об отправке военных

Власти Литвы готовы отправить своих солдат в Украину. В правительстве страны ожидают, пока официальный Киев об этом попросит.

Такое заявление сделала премьер-министр Ингрида Шимоните. Об этом пишет Financial Times.

Премьер уточнила, что у нее есть разрешение парламента на отправку войск в Украину с целью обучения — о чем ее правительство заявляло и раньше.

Шимоните признала, что Россия сочтет это провокацией. При этом она добавила, что если бы Литва очень беспокоилась о реакции России, то не отправляла бы ничего в качестве помощи.

Тема отправки военных стран ЕС в Украину обсуждается уже не первый месяц. Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден выступает против отправки американских солдат в Украину. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил намерение отправить военных в нашу страну и рассказал, когда это может произойти.

В свою очередь, полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, вероятность того, что военные Альянса появятся в Украине все же есть. Но не на поле боя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис скептически оценил шансы Европы договориться об отправке военных в Украину.