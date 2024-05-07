Над Донецькою області клуби диму: пожежі вирують біля трьох різних міст (відео)

Місцева влада ніяк не прокоментувала займання

На тимчасово окупованій території на Донеччині масштабні пожежі. За деякими даними, займання відбулися в районі Макіївки, Іловайська та Лимана.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Інформації про руйнування чи постраждалих станом на 19:50 немає.

Загоряння осторонь Іловайська

У мережі кажуть, що одна з пожеж сталася за селищем Червона зірка, що поряд з окупованою Макіївкою. Деякі місцеві жителі стверджують, що в повітрі стоїть неприємний запах гару та сміття. Імовірно, горить звалище побутових відходів. Інші ж стверджують, що у селищі Червона зірка спалахнув сарай, але його вже загасили.

Також повідомляється, що займання сталося у захоплених Іловайська та Лимана. На фото та відео з мережі видно, що у Лимані густий дим підіймається поряд із залізничним вокзалом. Перед загорянням у місті нібито було чути вибух. Причину займання в Іловайську не повідомляється.

Жодної офіційної інформації про причини пожеж немає. Місцева влада чи екстрені служби ніяк не прокоментували величезні клуби диму.

Пожежа у Лимані

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Москві спалахнув завод. Біля будівлі впав дах, а всередині могли бути люди. Вогонь охопив близько трьох тисяч квадратних метрів.