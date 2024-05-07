Через маму? Пропагандисти розповіли, чому мобілізований до ЗС РФ українець розстріляв 6 росіян

Він нібито збирався зробити операцію

Нещодавно мобілізований до армії Росії житель тимчасово окупованої території України Юрій Галушко розстріляв 6 російських військових. Стала відома можлива причина такого вчинку.

Російські Telegram-канали повідомляють, що Галушко зробив це після того, як його мати, яка проживає в Харкові, потрапила під обстріл міста російськими ракетами. Зазначається, що внаслідок удару окупантів у неї нібито стався інсульт.

Також повідомляється, що він нібито мав серйозні проблеми з зором. За даними російських каналів, Галушко, пішов до російської армії, щоб заробити на операцію з відновлення зору.

Варто зазначити, що деякі російські пабліки писали, що він був раніше судимим. Пропагандисти стверджували, що чоловіка нібито було мобілізовано з колонії наприкінці лютого 2024 року.

Своєю чергою російські військові повідомляли, що 50-річний Галушко був стрільцем. Після розстрілу росіян він втік у невідомому напрямку. Окупанти запровадили план "Перехоплення", який поки результатів не дав.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні ліквідували командира спецназу РФ, який вбивав мирних у Чечні та втік від суду.