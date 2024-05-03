В Офісі президента висловилися про повернення військовозобов'язаних з Європи: чекають на рішення ЄС

Ситуація, коли багато людей, придатних до служби армії, заховалися у Європі, є просто неприпустимою, заявили в ОПУ

Європа врешті-решт після довгих дискусій ухвалить рішення про повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків. Велика кількість осіб чоловічої статі, які встигли втекти до Європи на початку війни та тепер спокійно живуть собі там – сильний репутаційний удар по українському народу.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Delfi. Він зазначив, що чоловіки, які опинилися за кордоном, навіть не підтримують Україну.

"Ми ж не бачили масових протестів з приводу "дайте зброї", "Україна спливає кров'ю" тощо. Сильна сторона Європи, що вони через довгу дискусію прийдуть до правильних рішень", – зазначив він.

Подоляк додав, що на місці тих, хто втік до Європи, він би замислився над майбутнім. Тому що "не пронесе" – Європа рано чи пізно знайде потрібне рішення. Ситуація, коли багато людей, придатних до служби армії, заховалися у Європі, є просто неприпустимою.

"Не буває так в житті, що хтось платить максимальну ціну, а хтось насолоджується цим міжчассям, а потім приїде і буде казати: "Ми теж підтримували Україну в моменту найважчого історичного випробування"… Рано чи пізно Європейський Союз спільно з Україною ухвалить оптимальне рішення і тут не потрібно звертати увагу на цю емоційну істерику ", – додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща заявила про готовність повернути громадян чоловічої статі призовного віку з України за потреби.

Також "Телеграф" розповідав, що чоловіки не зможуть оформити паспорти України за кордоном. Однак у МЗС назвали категорії українців, на яких це не поширюється.