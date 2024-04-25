"Гройсман наводив, Клімкін бомбив": у РФ раптово висунули звинувачення українським політикам

Вони підтримали рішення про проведення на Донбасі АТО

В Росії висунули звинувачення за нібито скоєння обстрілів та інших злочинів на Донбасі колишньому главі МЗС України Павлу Клімкіну та ексспікеру Ради Володимиру Гройсману. На думку слідчого комітету РФ (СК РФ), вони чинили "злочини проти миру та безпеки людства".

Про це повідомляють у пресслужбі СК. Також звинуватили колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

"З урахуванням сукупності зібраних доказів за скоєння обстрілів та інших злочинів проти миру та безпеки людства на території Донецької та Луганської Народних Республік висунуто звинувачення колишньому голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману, який обіймав вказану посаду з листопада 2014 року по квітень 2016 року, Павлу Клімкіну, який перебував на цій посаді з червня 2016 року до серпня 2019 року, а також колишньому міністру інформаційної політики України Юрію Стецю, який мав зазначений статус з грудня 2014 року до квітня 2016 року", — йдеться в повідомленні.

Тобто, бувши членами Ради нацбезпеки та оборони України, вони підтримали рішення про проведення на Донбасі антитерористичної операції (АТО), а також взяли участь у керівництві нею, зазначає пресслужба.

У мережі користувачі потішила ця новина, вони зазначили: "Гройсман наводив, а Клімкін банбіл".

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