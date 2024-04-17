"Партнери другого сорту": українці в гніві через відмову Заходу захищати Україну так, як Ізраїль

Захід демонструє таку відсутність політичної волі та ефективності, що врешті-решт це створить у суспільстві відчуття покинутості

Українське суспільство незадоволене тим, що західні країни оперативно допомогли Ізраїлю відбити атаку Ірану в той момент, коли українські громадяни вже два роки перебувають під масованими ракетно-дроновими ударами. Створюється враження, нібито Україна для Заходу є своєрідним "партнером другого сорту".

Про це пише французське видання Le Monde. Журналісти газети поговорили з українськими політиками та експертами, які висловили майже однакову думку – дії західних країн створюють в українців неприємне враження.

"Очевидно, що українці спостерігають різницю в підході, коли США, Велика Британія і Франція буквально закривають небо Ізраїлю. Дуже важко змиритися з тим, що вас вважають партнером другого сорту", — сказав газеті народний депутат Богдан Яременко.

За словами нардепа, зараз Україна перебуває на краю прірви через затримки західної допомоги. Це впливає на ситуацію на фронті та на бажання людей воювати. Український уряд має бути спроможний надати українським громадянам гарантії, що вступ до армії "не рівноцінний квитку в один кінець".

"Українське життя коштує менше, ніж ізраїльське життя. Звичайно, ми можемо звинувачувати західних партнерів і країни. Але що це змінить?.. За останні шість місяців ми показали, що можемо змусити Росію заплатити високу ціну за те, що вона робить, навіть без допомоги Заходу. Але ціна, яку доводиться платити, дуже висока", – сказав засновник благодійної організації "Повернись живим" Віталій Дейнега, додавши, що українська армія все ще тримається, попри усі затримки допомоги.

Ще один експерт, з яким поговорили журналісти, заступник директора аналітичного центру "Центр "Нова Європа" Сергій Солодкий, сказав, що Україні потрібно більше озброєння від західних країн. За його словами, Захід демонструє таку відсутність політичної волі та ефективності, що врешті-решт це створить у суспільстві відчуття покинутості.

Видання також зазначає, що відчуття, які вирують зараз в українському суспільстві, посилюються терактами росіян проти української енергетичної інфраструктури, а також ризиком нового наступу терористів на фронті. Все це у підсумку може створити катастрофу.

Як писав "Телеграф", раніше у Білому домі заявили, що попри те, що західна коаліція допомогла Ізраїлю відбити атаку Ірану, в Україні вона цього не робитиме. У Вашингтоні вважають, що це "різні конфлікти".

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон також заявив, що його країна не допомагатиме збивати ракети та дрони над Україною. За його словами, втручання західних країн може спричинити початок більш масштабної війни на європейському континенті.