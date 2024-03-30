"Не вірте фейкам": влада Києва розповіла, що буде при ракетному ударі по Київській ГЕС

Чиновник закликав не піддаватися паніці

Росіяни почали атакувати українські гідроелектростанції, зокрема Дніпровську ГЕС. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, чи може ворог зруйнувати ракетами дамбу Київської ГЕС.

"Так, дійсно рашистські ракети можуть пошкодити металеві затвори греблі. Це потенційно може призвести до неконтрольованого витоку води з Київського водосховища. Буде короткочасне підтоплення деяких територій нижче греблі по течії Дніпра. Але, за прогнозами "Укргідроенерго" ці зони підтоплення будуть незначними і всі оперативні служби та мешканці будуть оповіщені про таке підтоплення завчасно", — пояснив він "ТСН".

За словами чиновника, згідно з висновками вчених НАН України, жодного апокаліпсису в цьому випадку не станеться. За прогнозами фахівців відбудеться незначне підтоплення заплавних територій. Потенційно можуть постраждати Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха.

"Додам, що крім "Укргідроенерго", НАН України, це питання було опрацьовано і у Держагентстві водних ресурсів. Висновки ті ж самі, ідентичні. Тож не вірте жодним фейкам ніби Оболонський район Києва за 3 хвилини накриє 4-метрова хвиля, а ще за дві хвилини вода дістанеться Троєщини, а потім буде в центрі Києва. Це неправда. Це вороже ІПСО. Намагання нас залякати і посіяти паніку", — закликав Попко.

Нагадаємо, 22 березня росіяни вдарили по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі. Вона є п’ятим щаблем каскаду потужних гідроелектростанцій на річці Дніпро. Для відновлення деяких агрегатів ГЕС потрібно від 18 до 24 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпотужніші українські ГЕС та їх значення для економіки держави. Окупанти можуть продовжити свій енергетичний терор, намагаючись вразити їх.