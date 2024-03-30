Росія попри санкції подвоїла імпорт речовин для виробництва вибухівки: як це взагалі стало можливо

Російські терористи закупили сотні тонн нітроцелюлози через підставну "турецьку компанію"

Російський терористичний режим щонайменше у два рази збільшив імпорт нітроцелюлози, яка є критично важливим інгредієнтом для виробництва вибухівки та, серед іншого, артилерійських снарядів. Причому терористи купують нітроцелюлозу з підприємств в США, Німеччині та Тайвані через маловідому компанії з Туреччини та попри санкції.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Газета зазначає, що у 2022 році імпорт нітроцелюлози у РФ зріс на 70%, а вже у 2023 році склав понад 3000 тонн, що вдвічі перевищує імпорт 2021 року.

Тільки кілька країн світу виробляють власну нітроцелюлозу: не неї діють міжнародні торговельні обмеження, а застосувати її можливо тільки у боєприпасах. США та Європейський Союз впровадили проти Росії санкції, тому постачання нітроцелюлози збільшив Китай. Але китайських постачань було недостатньо, тому Росія вирішила налагодити імпорт з США, Німеччини та Тайваню.

Терористам це вдалося: так, російський імпортер нітроцелюлози Analytical Marketing Chemical Group за два останні роки купив тільки в Тайвані цього матеріалу на 700 тисяч доларів США. Цей імпортер є постійним постачальником російського підсанкційного Казанського державного порохового заводу.

Проте головний потік нітроцелюлози до Росії йде з Туреччини, яка до війни постачала до РФ менш як 1% обсягу російського імпорту цієї речовини. Головним постачальником у документах значиться маловідома турецька компанія Noy İç Ve Diş Ti̇caret, яка до середини 2023 року забезпечила вже 50% обсягу імпорту нітроцелюлози.

Наприклад, у 2023 році німецький підрозділ американської компанії International Flavors & Fragrances продав "туркам" 80 тонн нітроцелюлози, яка врешті-решт опинилася у Росії. Тайванська TNC Industrial продала росіянам таким чином вже 500 тонн нітроцелюлози; приблизно таку ж кількість продала німецька компанія Hagedorn-NC.

Видання зазначає, що все це відбувається на фоні глобального дефіциту нітроцелюлози в Європі. Нітроцелюлоза, яка повинна була працювати на прискорення виготовлення боєприпасів для України, замість цього продається "турецькій компанії" та потрапляє до російських терористів.

Росія обходить санкції не тільки у сфері виготовлення боєприпасів. В російських ракетах та безпілотниках, якими терористи вранці 22 березня атакували Україну, було щонайменше 300 типів різних іноземних компонентів, а їхня загальна кількість склала понад 7,5 тисячі одиниць. Усі вони потрапили до Росії попри санкції, які впровадили західні держави.