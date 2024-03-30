Российские террористы закупили сотни тонн нитроцеллюлозы из-за подставной "турецкой компании"

Российский террористический режим, по меньшей мере, в два раза увеличил импорт нитроцеллюлозы, которая является критически важным ингредиентом для производства взрывчатки и, среди прочего, артиллерийских снарядов. Причем террористы покупают нитроцеллюлозу с предприятий в США, Германии и Тайване через посредничество малоизвестной компании из Турции и несмотря на санкции.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Газета отмечает, что в 2022 году импорт нитроцеллюлозы в РФ вырос на 70%, а уже в 2023 году составил более 3000 тонн, что вдвое превышает импорт 2021 года.

Только несколько стран мира производят собственную нитроцеллюлозу: на нее действуют международные торговые ограничения, а применить ее можно только в боеприпасах. США и Европейский Союз ввели против России санкции, поэтому поставки нитроцеллюлозы увеличили Китай. Но китайских поставок было недостаточно, потому Россия решила наладить импорт из США, Германии и Тайваня.

Террористам это удалось: так, российский импортер нитроцеллюлозы Analytical Marketing Chemical Group за последние два года купил только в Тайване этого материала на 700 тысяч долларов США. Этот импортер является постоянным поставщиком подсанкционного российского Казанского государственного порохового завода.

Однако главный поток нитроцеллюлозы в Россию идет из Турции, которая до войны поставляла в РФ менее 1% объема российского импорта этого вещества. Главным поставщиком в документах числится малоизвестная турецкая компания Noy Iç Ve Diş Ticaret, которая к середине 2023 года обеспечила уже 50% объема импорта нитроцеллюлозы.

Например, в 2023 году немецкое подразделение американской компании International Flavors & Fragrances продало "туркам" 80 тонн нитроцеллюлозы, которая в конце концов оказалась в России. Тайваньская TNC Industrial продала россиянам таким образом уже 500 тонн нитроцеллюлозы; примерно такое же количество продала немецкая компания Hagedorn-NC.

Все это происходит на фоне глобального дефицита нитроцеллюлозы в Европе. Нитроцеллюлоза, которая должна была работать на ускорение производства боеприпасов для Украины, вместо этого продается "турецкой компании" и попадает к российским террористам.

Россия обходит санкции не только в сфере производства боеприпасов. В российских ракетах и беспилотниках, которыми террористы утром 22 марта атаковали Украину, было по меньшей мере 300 типов различных иностранных компонентов, а их общее количество составило более 7,5 тысячи единиц. Все они попали в Россию, несмотря на санкции, которые внедрили западные государства.