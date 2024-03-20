Салліван озвучив, якою буде перемога України у війні: але проігнорував одну з ключових умов

Умова, яку не згадав Салліван, є однією з ключових

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час пояснень про те, якою повинна бути перемога України, не згадав серед її умов відновлення української територіальної цілісності. Він заявив, що Україна переможе, якщо вийде з війни суверенною, демократичною та вільною країною – але ані словом не згадав повернення її територій.

Про це Салліван заявив 20 березня на брифінгу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Видання привело повну цитату американського посадовця, де він навіть не згадує повернення українських територій – одну з головних умов закінчення війни.

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій, в галузях, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед обличчям російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", – сказав він.

Салліван після цієї заяви спробував акцентувати свій виступ на тому, що США будуть й далі допомогати Україні воювати проти Росії, надаючи підтримку постачанням зброї, боєприпасів та даних. За його словами, США та Україна ведуть активне співробітництво у багатьох сферах.

"Це має вирішальний військовий вимір, тобто надання необхідної підтримки, постачання та зброї хоробрим українським солдатам, щоб вони могли ефективно робити те, що їм потрібно, на полі бою… У нас є розвідувальне співробітництво, є економічне співробітництво, є дипломатія, яку ми проводимо разом, щоб працювати над демократичними реформами та економічними реформами. Тож це комплексна, всебічна і спільна робота уряду США, яку наш президент визначив як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, щоб Україна не просто перемогла, а й домоглася успіху", – заявив він.

Тим часом поки Салліван запевняє у підтримці з боку США, спікер Палати представників та прихильник Дональда Трампа Майк Джонсон, який віддає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення, заявив, що налаштований спочатку ухвалити загальний бюджет США і лише потім перейти до розгляду допомоги України. У цьому випадку процес затягнеться щонайменше на три тижні.

Нагадаємо, що речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 15 березня також відмітила важливість допомоги Україні. Вона відповіла на питання, чи можливо надати нашій країні подібну допомогу з інших відомств після того, як ці гроші з'явились в Пентагону через економію в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї.