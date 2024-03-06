Гнатимуть на фронт проти ЗСУ: гауляйтер Балицький зробив заяву про полонених українців

Колаборант видав, що українські бійці "завдають шкоди РФ"

Так званий "глава військово-цивільної адміністрації Запоріжжя" Євген Балицький заявив, що Росія не віддаватиме Україні військовополонених. У країні-агресорці збираються примушувати їх до участі у бойових діях за РФ.

Українських військовополонених гнатимуть на фронт під вогонь з метою винищення. Про це Балицький сказав у коментарі росЗМІ, відео опубліковане в Telegram.

"У нас перебуває понад 25 тис. українських полонених. Ці 25 тис. сьогодні для нас викликають питання, що з ними робити. Повертати їх ми не маємо наміру і хотіли б використовувати їх або у військових цілях, або у "мирних" цілях. Ось сформовано перший батальйон на Донбасі, батальйон Богдана хмельницького, який пройшов бойове злагодження, і на сьогодні вже воює на лінії зіткнення", — сказав колаборант.

За його словами, РФ рухається у напрямку того, щоб задіяти українських військовополонених не лише у бойових діях.

"Ми називаємо військовополоненими, але насправді вони за статусом мають інший статус, ну, на лінії бойових зіткнень так кажуть. Тому ми шукаємо варіанти, як їх задіяти не тільки в бойових діях, а задіяти на будівництві військових об’єктів, відновлювальних роботах, щоб вони відновлювали матінку-Росію в нових регіонах через те, що "самі зруйнували", — видав Балицький.

Він додав, що у законодавчих ініціативах російських сенаторів та депутатів Держдуми вже відображено багато чинників, які "сприяють тому, щоб РФ не відправляла" назад українських захисників, які потрапили в полон.

"Бо відправляючи їх назад, їм знову дають до рук зброю, вони знову воюють і знову гинуть, що швидше за все, або "завдають шкоди нам", — сказав гауляйтер.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти продають полонених воїнів ЗСУ на "чорному ринку" чеченським воєнізованим угрупованням. Ті, у свою чергу, потім проводять власні обміни з Україною.