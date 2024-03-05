Військовий США зливав секретні дані про війну в Україні через сайт знайомств

Тепер Девіду загрожує до 10 років позбавлення волі та чималий штраф

У Сполучених Штатах Америки судять співробітника Військово-повітряних сил, який "зливав" дані про війну в Україні. Інформацію він передавав через сайт знайомств.

Наразі 63-річного Девіда Слейтера звинувачують у поширенні секретних даних. Про це повідомила прес-служба американського Міністерства юстиції.

У обвинувальному акті стверджується, що підсудний передав "невідомій співучасниці інформацію оборонного характеру про війну в Україні через іноземну онлайн-платформу знайомств, а також електронною поштою".

"Він працював у стратегічному командуванні Збройних сил США на базі ВПС Оффат у штаті Небраска і з серпня 2021 року до квітня 2022-го мав доступ до секретної інформації. Слейтер був присутній на брифінгах стратегічного командування, присвячених вторгненню РФ в Україну.", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що Девід Слейтер передавав зібрану на брифінгах секретну інформацію через сервіс онлайн-знайомств спільнику, який видавав себе за жінку, яка нібито мешкає в Україні. Співрозмовник американця регулярно просив надати йому засекречену інформацію та називав його в особистих повідомленнях "таємним інформатором" та "секретним агентом".

У відповідь на ці прохання Слейтер надавав секретні розвідувальні дані. Вони стосувалися військових об’єктів та російського військового потенціалу.

Тепер Девіду загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до $250 тис. за кожним пунктом звинувачення.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія з метою замаху на президента України Володимира Зеленського використала тих самих співробітників ГРУ, які причетні до вибухів складів у Чехії та Болгарії, а також отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Для цього вона надіслала не одну групу людей.