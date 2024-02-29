Bloomberg: Путін, як і раніше, прагне захопити Київ — чи є шанс

Залежно від результатів поточної кампанії, Росія вирішить, продовжувати повільний наступ або накопичувати ресурси для більш масштабного удару

У 2024 році стратегія України полягає в тому, щоб спробувати утримувати лінію фронту якомога довше до другої половини року. Тобто доти, коли країна може отримати винищувачі F-16, а виробництво західних боєприпасів має збільшитися.

Це дозволило б спланувати ще один можливий контрнаступ ЗСУ у 2025 році. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що українські офіційні особи стурбовані тим, що до літа російський наступ може набути значного імпульсу, якщо союзники України не зможуть збільшити постачання боєприпасів.

Українські сили щосили намагаються стримати російські атаки, одночасно нормуючи кількість снарядів, які вони можуть запустити.

Песимізм серед України та її союзників зростає, оскільки вони бачать, як російські війська перехоплюють ініціативу на лінії фронту за життєво важливої допомоги США, яку затримують у Конгресі. Падіння Авдіївки та кількох довколишніх сіл посилює побоювання, що оборона може не витримати.

За оцінками української розвідки, російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своєї первісної мети щодо захоплення великих міст, включаючи Київ та Одесу.

"Якщо російські війська досягнуть Одеси, вони зможуть перекрити найважливіші маршрути експорту зерна з України через Чорне море, а також відкрити доступ до Молдови, де сепаратистський регіон Придністров’я звернувся до Москви за політичною підтримкою", — сказав представник української розвідки на умовах анонімності.

Крім того, у четвер, 29 лютого, під час звернення до Федерального збору голова Кремля повторив, що, як і раніше, планує досягти цілей, поставлених на початку вторгнення.

Bloomberg зазначає, що залежно від результатів поточної кампанії країна агресор вирішить, чи продовжуватиме повільний, завзятий наступ або буде накопичувати ресурси для більш масштабного удару, щоб прорвати оборону української армії цього літа.

У той же час, великий наступ, як і раніше, буде проблемою для Кремля після двох років війни, оскільки сили виснажені. Ще в перші тижні війни спроби Росії захопити Київ, Харків та наступити на Одесу зазнали повного краху.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін знову пригрозив Заходу "ядеркою" та ракетними ударами, якщо ті надумають розмістити війська в Україні.