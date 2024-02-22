"Плану Б немає": Зеленський в інтерв'ю Fox News озвучив прогноз щодо війни і оцінив успіхи РФ

Військова допомога має для України вирішальне значення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для Сил оборони України не існує будь-якого "плану Б". Наша держава потребує подальшої військової допомоги від союзників.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю головному політичному ведучому та виконавчому редактору "Спеціального репортажу" Fox News Брету Баєру. Наразі телеканал опублікував тільки анонс, а повна версія вийде пізніше.

Зазначається, що розмова відбулася неподалік від лінії фронту. Телеканал підкреслює, що під час запису здалеку було чути артилерійський вогонь.

"За останні два роки ми деокупували Харківську область, розблокували Чорне море, тепер у нас є зернові шляхи тощо, і знищили багато їхніх кораблів. Це ми робили протягом двох років. Так, минулий рік був для нас здебільшого складним, але те, що зроблено, я вважаю, що це була хороша робота", — зазначив Зеленський, підкресливши, що захоплення Авдіївки стало єдиним досягненням армії РФ за 9 місяців війни.

Президент висловив своє розчарування "бюрократією" як перешкодою для отримання необхідної підтримки для України, а також браком технологій і зброї. Він наголосив, що "час — це гроші". Зеленський також підкреслив необхідність поставок зброї від таких союзників, як США.

"Треба вижити. Ми повинні знайти якісь паралельні кроки чи правила, але ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення. Без неї у нас буде все більше і більше таких героїчних хлопців, які будуть у лікарнях, тому що якщо у вас немає справжнього захисного щита і трохи потужної артилерії, звичайно, ви втратите людей", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що надання Україні військової допомоги від США знову відтягується на великий строк. Оскільки Палата представників Конгресу США, яку відправив на канікули її спікер Майк Джонсон, не зможе проголосувати документ раніше, ніж у середині березня.