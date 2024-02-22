Правок тисячі: в Раді сказали, коли законопроєкт про мобілізацію остаточно приймуть

До мобілізаційного законопроєкту подано понад 3700 правок

Законопроект №10449, який значно посилює мобілізацію в Україні, у Верховній Раді розглянуть у другому читанні 6 березня. Раніше це зробити неможливо.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Подробиці він написав в Telegram.

"Друге читання буде не раніше 6 березня.", — йдеться в короткій заяві.

Головна причина затримок полягає в тому, що до законопроєкту подано понад 3700 правок. Народний обранець пояснив, що тепер Комітет має все розглянути.

"Я також подав правки до цього законопроєкту. Продовжую відстоювати право військових на демобілізацію після 18 місяців.", — додав він.

Слід зазначити, що станом на 20 лютого до законопроєкту про мобілізацію було подано понад 1300 правок.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами народного депутата від "Батьківщини" Вадима Івченко, новий законопроект про мобілізацію в Раді планують прийняти якнайшвидше. Щоб встигнути до другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ. За його словами, в регламенті є норми, які обмежують кількість правок, які можна ставити на підтвердження і захищати перед залом Верховної Ради.