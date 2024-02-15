Україна задає світові тренди у використанні дронів для ведення морських воєн - Юрій Гудименко

Використання Україною дронів для ураження ворожих цілей на воді відкрило нову сторінку в історії морських війн. Наступним завданням повинно стати застосування штучного інтелекту для БПЛА, щоб здійснювати атаки на російські підводні кораблі.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Сейчас".

"Сьогодні ми не просто перші впроваджуємо таку стратегію, а ще й задаємо тон всьому, що відбуватиметься в морських війнах наступні 10, а може і 100 років. Це безпрецедентно для держави, яка, по суті, свого повноцінного флоту не має. Зараз усі морські держави, для яких морський флот відіграє важливу військову складову, активно вивчають наш досвід і роблять висновки. Якщо існують хоч якісь засоби боротьби з повітряними дронами, то у росіян немає навіть ідей, як боротися з водними дронами, окрім як обстрілювати з крупнокаліберних кулеметів. Єдина річ, яка ще не відбулась, — це атака надводного дрона на підводний човен. Це надскладна задача, але думаю, що такими темпами ми будемо її також вирішувати", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, на прикладі повітряних дронів українські захисники пройшли довгий шлях. Спочатку завдяки волонтерам привозили на фронт поодинокі "мавіки" для спостережень за ворожими позиціями. Надалі — "мавіки", які скидають на противника великі вибухові засоби до 16-18 кг. Потім — FPV, що керуються оператором, а в перспективі зависають у повітрі та самостійно, завдяки штучному інтелекту, ідентифікують та вражають ціль.

"Наступний крок — це рій дронів у кількості від 10 до 200 засобів. Вони мають зв'язок між собою, визначають спільну ціль і тактику атаки. Морські дрони поки відстають від цього процесу. Це надскладна задача, але ми будемо її вирішувати. Саме так відбувається весь процес розвитку зброї: потрібно знаходити слабкі місця і намагатися їх прибрати. Слабке місце в дронах — це зв'язок з оператором", — підкреслив Юрій Гудименко.