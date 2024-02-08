Буде чи ні? Федоров заінтригував відповіддю щодо військового квитка в "Дії"

За словами міністра, таку новину має першим має повідомити Міноборони

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який раніше заявляв, що через додаток "Дія" ніколи не розсилатимуть повістки, тепер не виключив, що у додатку може з’явитися військовий квиток. Однак тут же додав, що "найімовірніше, його не буде".

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проектом окремо", — сказав Федоров в інтерв’ю Forbes.

Він додав, що це питання перебуває на стадії опрацювання. Буде вірно, за словами міністра, якщо Міноборони першим "анонсує новину у цьому напрямку".

У Мінцифри "Телеграфу" уточнили, що зараз разом із Міноборони працюють над запровадженням військового квитка. Однак він буде не у "Дії".

"У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Порядків у "Дії" не буде також", — пояснили в Мінцифри.

У відомстві додали, що Федоров мав на увазі, що технічно можливість запровадження військового квитка у додатку існує. Однак, цього не буде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав пункти законопроєкту про посилення мобілізації, підтриманого Верховною Радою України за основу у першому читанні 7 лютого, які доопрацьовуватимуться до другого читання. Він зазначив, що "питання до нього є у всіх" і пообіцяв, що блокування рахунків ухилянтів точно не буде підтримано.