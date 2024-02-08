Буде чи ні? Федоров заінтригував відповіддю щодо військового квитка в "Дії"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За словами міністра, таку новину має першим має повідомити Міноборони
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який раніше заявляв, що через додаток "Дія" ніколи не розсилатимуть повістки, тепер не виключив, що у додатку може з’явитися військовий квиток. Однак тут же додав, що "найімовірніше, його не буде".
"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проектом окремо", — сказав Федоров в інтерв’ю Forbes.
Він додав, що це питання перебуває на стадії опрацювання. Буде вірно, за словами міністра, якщо Міноборони першим "анонсує новину у цьому напрямку".
У Мінцифри "Телеграфу" уточнили, що зараз разом із Міноборони працюють над запровадженням військового квитка. Однак він буде не у "Дії".
"У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Порядків у "Дії" не буде також", — пояснили в Мінцифри.
У відомстві додали, що Федоров мав на увазі, що технічно можливість запровадження військового квитка у додатку існує. Однак, цього не буде.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що лава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав пункти законопроєкту про посилення мобілізації, підтриманого Верховною Радою України за основу у першому читанні 7 лютого, які доопрацьовуватимуться до другого читання. Він зазначив, що "питання до нього є у всіх" і пообіцяв, що блокування рахунків ухилянтів точно не буде підтримано.