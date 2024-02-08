Будет или нет? Федоров заинтриговал ответом по поводу военного билета в "Дії"

По словам министра, такую новость должно первім сообщить Минобороны

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который ранее заявлял, что через приложение "Дія" никогда не будут рассылать повестки, теперь не исключил, что в приложении может появиться военный билет. Однако тут же добавил, что "вероятнее всего, его не будет".

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности", — сказал Федоров в интервью Forbes.

Он добавил, что этот вопрос находится в стадии проработки. Будет правильно, по словам министра, если Минобороны первым "анонсирует новость в этом направлении".

В Минцифры "Телеграфу" уточнили, что сейчас вместе с Минобороны работают над введением военного билета. Однако он будет не в "Дії".

"В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже", — пояснили в Минцифры.

В ведомстве добавили, что Федоров имел в виду, что технически возможность введения военного билета в приложении существует. Однако этого не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал пункты законопроекта об усилении мобилизации, поддержанного Верховной Радой Украины за основу в первом чтении 7 февраля, которые будут дорабатываться ко второму чтению. Он отметил, что "вопросы к нему есть у всех" и пообещал, что блокировка счетов уклонистов точно не будет поддержана.