Вчетверте намагався перетнути кордон: за допомогою дрона затримали ухилянта з Харківщини (відео)

Щодо них склали протоколи про адміністративні правопорушення

Працівники ДПСУ за допомогою дрона виявили двох порушників кордону. Затримані чоловіки не вперше потрапили до рук прикордонників.

Про це розповіли в ДПСУ. У повідомлення йдеться, що 24-річного жителя Запорізької області зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин протягом місяця чотири рази намагався нелегально потрапити за межі України.

Чоловіки, за 3,5 тис. доларів з кожного подорожуючого, скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни. Щодо них склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи направлено до суду.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Зазначається, що це ще остаточне рішення.Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що внесення правок триватиме 14 днів до 21 лютого.

Раніше "Телеграф" писав, що закарпатського ухилянта, який переплив Тису, у ЄС перестріли українці. Хлопця, ймовірно, "знайшли"у Празі, Чехія, адже зранку він публікував відео з цього міста на своїй сторінці у соцмережах.

Українці кажуть, що ухилянтів, які втекли з України, ще й вихваляються цим, потрібно "щемити". Але це може негативно вплинути на репутацію українців в Європі та ще і є незаконним.