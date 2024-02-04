Отриманий ЗСУ танк Abrams був помічений на передовій: де саме (відео)

Дана модифікація "Абрамса" називається M1A1 SA

Легендарні танки "Абрамс", які США передали Україні 2023 року, були помічені на фронті. Їх зафіксували на одному з найгарячіших напрямків.

Про це повідомляє "Мілітарний". Вперше відео з цією машиною засвітилося у сюжеті телемарафону. У ньому йшлося про бої за Авдіївку і, найімовірніше, відео було знято саме там. Судячи з ролика, танк стоїть на озброєнні 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Тут варто відзначити, що 47-а бригада також укомплектована і американськими БМП "Бредлі", які ефективно молотять нові танки та іншу бронетехніку армії РФ. Відео з їхньою роботою вже стали вірусними.

Цей конкретний екземпляр "Абрамса" виконаний у пустельному камуфляжі. Журналісти зазначають, що ця модифікація називається M1A1 SA (situational awareness) Abrams. Також наголошується, що до цього українські Abrams "світилися" у триколірному камуфляжі.

Нагадаємо, що загалом Україна отримала від США 31 танк "Абрамс". Про те, що це за машина, ви можете дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що ЗМІ пояснили, чому США передали Україні так мало танків M1 Abrams.