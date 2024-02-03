Рус

"Бавовна продовжуватиметься": до атаки на нафтозавод Лукойл може бути причетна СБУ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пожежа знищила важливе обладнання на заводі Новина оновлена 03 лютого 2024, 14:37
Пожежа знищила важливе обладнання на заводі. Фото Відкриті джерела

У СБУ офіційно поки що не прокоментували свою причетність до атаки

Сьогоднішню пожежу на НПЗ "ЛУКойл" у Волгограді "організували" безпілотники СБУ. Площа горіння становила 100 квадратних метрів.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела у СБУ. За їхніми словами, вибухи на військових об’єктах у РФ продовжуватимуться.

Так, два безпілотники СБУ уразили установку первинної переробки нафти. Без цього обладнання завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Вдаряючи по нафтопереробних заводах, що працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, а й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", — повідомляє джерело.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пожежа виникла на нафтопереробному заводі у Туапсе. За деякими даними, російський завод атакували українські дрони "Бобер".

Теги:
#Пожежа #Росія #Нафтозавод