"Бавовна продовжуватиметься": до атаки на нафтозавод Лукойл може бути причетна СБУ

У СБУ офіційно поки що не прокоментували свою причетність до атаки

Сьогоднішню пожежу на НПЗ "ЛУКойл" у Волгограді "організували" безпілотники СБУ. Площа горіння становила 100 квадратних метрів.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела у СБУ. За їхніми словами, вибухи на військових об’єктах у РФ продовжуватимуться.

Так, два безпілотники СБУ уразили установку первинної переробки нафти. Без цього обладнання завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Вдаряючи по нафтопереробних заводах, що працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, а й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", — повідомляє джерело.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пожежа виникла на нафтопереробному заводі у Туапсе. За деякими даними, російський завод атакували українські дрони "Бобер".