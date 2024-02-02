"Зрадіє не лише Україна": Кулеба розповів, як відсвяткує руйнування Кримського мосту

Наразі тема ліквідації споруди стикається з технічними та політичними питаннями

За два роки війни Україні поки що не вдалося знищити Кримський міст, незважаючи на деякі вдалі влучення. Але коли це нарешті станеться, святкуватиме не лише Україна.

Про це сказав голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro. За його словами, такій події будуть раді багато країн Європи.

Міністр підкреслив, що стерти Кримський міст з лиця землі поки не вдалося, тому що ЗСУ не мають зброї, здатної на це. Тобто йдеться про технічні та політичні причини.

"З чисто технічних причин. Нам потрібна зброя, яка зможе ефективно вразити її, уникаючи при цьому російської ППО", – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. Незабаром після цього по мережі розлетілося безліч жартів та мемів з цього приводу.

17 липня 2023 року вночі було здійснено ще одну атаку по Кримському мосту. В результаті сталося руйнування кількох опор та, ймовірно, однієї з секцій переправи. Як пізніше з’ясувалося, обстріл було здійснено за допомогою водних дронів.