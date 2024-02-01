"Зухвалий, безжальний і мстивий": у книзі про Зеленського сказали, як він змінився за останні роки

Від колишнього гумориста у Зеленському залишилося дуже мало

З часом президентських виборів в Україні у 2019 році до жовтня 2023 року Володимир Зеленський значно змінився. Його характер за цей час став жорсткішим.

Про це "Українській правді" розповідає американський журналіст Саймон Шустер, який написав книгу The Showman (Шоумен) про президента Володимира Зеленського. За його словами, ця книга — це буквально відповідь на це питання про зміни Зеленського на 400 сторінках.

"Березень 2019-го: харизматичний молодий комік, впевнений у тому, що президентом буде зустрічатися тільки з "веселими" політиками, а в інше відправить "професіоналів".

Жовтень 2023: упертий, впевнений у собі, безжальний, мстивий, готовий іти до кінця ходою бульдога і робити неможливе", — сказав він.

Шустер також додав, що гумориста в Зеленському залишилося дуже мало. Багато якостей, якась наївність, оптимізм, стали практично непомітними. Він став набагато жорсткішим, вимогливішим до членів своєї команди.

"Можливо, залишилося нахабство, напевно, точніше буде сказати, зухвалість. Це теж не моя характеристика, так описували його старі друзі та соратники." Я знаю, чого хочу, і буду цього домагатися. Я цього заслуговую. Мені це потрібно і давай шукати способи зробити те, що потрібно мені, моїй команді та моїй країні". — підсумував автор книги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Саймон Шустер у своїй книзі про Зеленського описав аскетичний побут команди президента у бункері у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.