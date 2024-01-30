"Там відносно стабільно": в одній із країн ЄС запропонували повертати українських біженців додому

Як альтернатива з українських біженців пропонують стягувати плату за житло і не тільки

У Нідерландах депутат від партії ВВВ (Фермерсько-цивільний рух) Мона Кейзер запропонувала почати повертати українців додому. Вона заявила, що країна не може розмістити всіх біженців, які за весь час повномасштабного вторгнення РФ приїхали до Нідерландів.

Про це депутат заявила під час дебатів щодо урядового бюджету на роботу з біженцями, передає DutchNews. Мона Кейзер виступила за те, щоб повертати українців у ті регіони, які найменше зараз страждають від військових дій.

"Ми не можемо розмістити всіх. Захід країни здається мені відносно стабільним", — заявила Мона Кейзер.

Депутат також запитала міністра у справах біженців Еріка ван дер Бурга про те, чи українці можуть дійсно безпечно розміститися в західній частині України. Також вона поцікавилася, чи відправлятимуть Нідерланди назад до України військовозобов’язаних громадян, якщо Київ офіційно звернеться з цим питанням. Мона Кейзер вважає, що з України незаконно виїхали сотні тисяч людей, які придатні для військової служби, і частина їх може ховатися в Нідерландах.

Парламентар GroenLinks/PvdA Джуліан Бушофф назвав слова депутатки від ВВВ "новими та тривожними".

"Незбагненно, що BBB розглядає можливість відправлення людей назад до країни, яка перебуває у стані війни", — сказав він.

Водночас Кейзер запропонувала альтернативний вихід. Вона хоче, щоб українці, які працюють у Нідерландах, платили за житло та витрати на охорону здоров’я. Українці в Нідерландах не мають статусу біженців і їм дозволено працювати без обмежень і майже половина з них уже працевлаштована, йдеться у статистиці агентства CBS.

Відомо, що в Нідерландах на українців не розповсюджується політика притулку, а діє європейська директива про тимчасовий захист, тому за житло вони не платять. Громадянам України дозволено безплатно проживати у муніципальних центрах прийому біженців, а також вони отримують щомісячну виплату в розмірі 340–380 євро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі готуються до нової хвилі біженців з України. Влада країни підкреслила, що має намір і надалі підтримувати Україну та її громадян.