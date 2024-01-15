Варто готуватися до прийому нових біженців: МЗС Польщі зробив тривожну заяву

Влада країни-сусідки стверджує, що й надалі підтримуватиме Україну

Офіційна Варшава та суспільство мають бути готовими, що в майбутньому кількість біженців з України може зрости. Є ймовірність ще однієї хвилі міграції жінок та дітей.

Це стане можливим, якщо фронт в Україні почне зміщуватись на захід. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн.

"Розділена Україна" увійшла до списку глобальних ризиків 2024 року

"Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до зсунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з’являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти. Польське суспільство має бути до цього готове", ― підкреслив дипломат.

Шейна підтвердив слова міністра закордонних справ Радослава Сікорського щодо підтримки України до повної перемоги. Глава МЗС Польщі обіцяв це президентові України Володимиру Зеленському під час робочого візиту до Києва. Це була перша закордонна подорож Сікорського після призначення на посаду міністра закордонних справ.

"Що таке перемога, вирішать самі українці. Ми не маємо права їм щось нав’язувати. Однак ми повинні підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Це наш життєвий інтерес", — сказав Шейна.

Заступник міністра наголосив, що найважливішим аспектом цієї допомоги буде співпраця в оборонній сфері. Україні допоможуть озброєнням та боєприпасами.

"Якнайбільше зброї та боєприпасів для України має надходити з польських заводів", ― підкреслив Шейна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про "два виміри" відносин з Україною. Він різко висловився про антиукраїнські настрої в уряді й розповів, як допомогти Києву, але не на шкоду польському народові.