Стоит готовиться к приему новых беженцев: МИД Польши сделал тревожное заявление

Власти страны-соседки утверждают, что будут и дальше поддерживать Украину

Официальная Варшава и общество должны быть готовы, что в будущем количество беженцев с Украины может вырасти. Есть вероятность еще одной волны миграции женщин и детей.

Это станет возможным, если фронт в Украине начнет смещаться на запад. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

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"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети. Польское общество должно быть к этому готово", ― подчеркнул дипломат.

Шейна подтвердил слова министра иностранных дел Радослава Сикорского о поддержке Украины до полной победы. Глава МИДа Польши обещал это президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочего визита в Киев. Это была первая заграничная поездка Сикорского после назначения на должность министра иностранных дел.

"Что такое победа, решат сами украинцы. Мы не имеем права им что-либо навязывать. Однако мы должны поддерживать их столько, сколько необходимо. Это наш жизненный интерес", ― сказал Шейна.

Замминистра подчеркнул, что важнейшим аспектом этой помощи будет сотрудничество в оборонной сфере. Украине помогут вооружением и боеприпасами.

"Как можно больше оружия и боеприпасов для Украины должно поступать с польских заводов", ― подчеркнул Шейна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "двух измерениях" отношений с Украиной. Он резко пресек антиукраинские настроения в правительстве и рассказал, как помочь Киеву, но не в ущерб польскому народу.