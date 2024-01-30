НАТО відчуває провину перед Україною: Борис Джонсон озвучив велику помилку Альянсу

Альянс довгий час намагався всидіти на двох стільцях, а Путін вважав це за "зелене світло"

НАТО відчуває провину через те, що допустило війну в Україні. До цього призвела колективна двозначна позиція.

Таку заяву зробив колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у мінісеріалі ВВС "Путін проти Заходу". За його словами, за однієї умови війни могло не статися.

"У НАТО існує глибоке інституційне почуття провини. Якби Альянс виконав те, що обіцяв, і українці справді були б на шляху до повноцінного членства, то, ймовірно, президент РФ Володимир Путін не зробив би того, що він зробив", – зауважив Джонсон.

Також він зазначив, що Альянс намагався всидіти на двох стільцях. Для Путіна це був сигнал, що серйозної загрози для нього немає.

"Наша довгострокова колективна двозначна позиція, вічні спроби всидіти на двох стільцях одразу, провалилися і Путін вирішив: "Ага, вони це не серйозно".

Останнім часом у світі демократія відступала, а автократія добивалася свого. Війна в Україні ознаменувала, що цьому настає кінець, і країни Заходу дадуть рішучу відсіч Росії", – додав колишній прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Борис Джонсон зробив прогноз щодо війни в Україні на випадок перемоги у президентських виборах США Дональда Трампа.