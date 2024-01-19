Буде сюрприз: Кулеба анонсував нові безпекові угоди з новими країнами

Важливість угоди, підписаної з Великою Британією, саме в тому, що вона була першою

Україна незабаром підпише чергові угоди з іншими країнами щодо двосторонніх безпекових зобов'язань. Це буде великий сюрприз, оскільки поки що не розкривається, які саме країни стануть наступними підписантами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі Національного телемарафону. Він запевнив, що бажаючі є, робота ведеться.

"Є такі вже країни. Не буду розкривати сюрприз, але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн на переговори щодо такої домовленості та на те, щоб робити таку домовленість більш потужною, ніж вони планували спочатку", – сказав він.

Кулеба підкреслив, що важливість угоди, підписаної з Великою Британією, саме в тому, що вона була першою та надала імпульс іншим. Тобто незабаром можна буде побачити нові підписання. Щодо угоди, яку планує підписати Україна з Францією, МЗС знає її зміст, але не буде публічно його озвучувати.

"Дочекаймось подій, коли вони відбудуться. Франція за ці два роки продемонструвала, що вона твердо стоїть на боці України", – запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Найголовніше в договорі те, що Україну готові підтримувати й цей договір розрахований на 10 років.

Після підписання угоди про безпекову співпрацю з Великою Британією активізувались переговори про подібний договір з Канадою. Київ уже отримав проєкт цієї угоди.