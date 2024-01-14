Не Будапештський меморандум: Умєров прокоментував угоду між Україною та Британією

В угоді є чітко визначені цілі та зобов'язання

Угода про безпеку, підписана Україною та Великою Британією, не стане повторенням Будапештського меморандуму, який відібрав в України ядерну зброю, але не зміг захистити країну від агресора. Новий документ передбачає конкретні умови, конкретні цілі та конкретні дії.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в ефірі Національного телемарафону. Він нагадав, що в угоді є чітко визначені цілі – це повернення України до кордонів 1991 року та застосування Формули миру президента Володимира Зеленського.

"У цьому плані ми не повторимо Будапештський меморандум", – сказав він.

Умєров зазначив, що угода передбачає низку конкретних дій – зокрема, постійні інтенсивні консультації, які будуть відбуватися три-чотири рази на тиждень у комбінованому форматі (онлайн та фізично). Також передбачені конкретні види допомоги при повторному нападі російських терористів.

"Ми будемо постійно на зв’язку і будемо приймати рішення на місці. Це і є особливості цієї угоди", – резюмував міністр.

Нагадаємо, що угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією передбачає зобов’язання щодо проведення реформ. Вони стосуються пріоритетних напрямів, визначених для вступу до ЄС і НАТО.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Найголовніше в договорі те, що Україну готові підтримувати й цей договір розрахований на 10 років.