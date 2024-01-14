Не Будапештский меморандум: Умеров прокомментировал соглашение между Украиной и Великобританией

В соглашении есть четко определенные цели и обязательства

Соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Великобританией, не станет повторением Будапештского меморандума, который отобрал у Украины ядерное оружие, но не смог защитить страну от агрессора. Новый документ предусматривает конкретные условия, конкретные цели и действия.

Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в эфире Национального телемарафона. Он напомнил, что в соглашении четко определены цели – это возвращение Украины к границам 1991 года и применение Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"В этом плане мы не повторим Будапештский меморандум", – сказал он.

Умеров отметил, что соглашение предусматривает ряд конкретных действий – в частности, постоянные интенсивные консультации, которые будут проходить три-четыре раза в неделю в комбинированном формате (онлайн и физически). Также предусмотрены конкретные виды помощи при повторном нападении российских террористов.

"Мы будем постоянно на связи и будем принимать решения на месте. Это и есть особенности этого соглашения", – резюмировал министр.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией предусматривает обязательства по проведению реформ. Они касаются приоритетных направлений, определенных для вступления в ЕС и НАТО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Самое главное в договоре, что Украину готовы поддерживать и этот договор рассчитан на 10 лет.