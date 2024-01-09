У Міноборони Чехії нагадали висловлювання Путіна про те, що його армія воює проти колективного Заходу

Чеський політик та очільник позапарламентської правопопулістської та проросійської партії PRO Йіндржих Райхл виступив проти військової допомоги Україні. Він заявив, що нібито це суперечить національним інтересам країни.

Про це повідомляє місцеве видання ČTK. У Міноборони Чехії різко відповіли політику і заявили, що ракети не падають на території країни лише завдяки Україні.

Райхл також є представником антиурядового об’єднання "Чеська Республіка проти бідності". Від імені цього руху до Палати представників прийшла петиція з вимогою припинити надавати Україні військову допомогу. Мовляв, у такий спосіб війна лише затягується, а кількість смертей зростає. Члени антиурядового об’єднання також заявили, що допомога Чехії суперечить національним інтересам країни. Вони наполягають на "дипломатичному та мирному вирішенні конфлікту".

Крім того, Райхл розкритикував твердження про те, що в Україні воюють, зокрема, і за Чехію. Він заявив, що це брехня.

"Це брехня, це чиста маніпуляція… Щодня, коли війна в Україні затягується, відбувається більше страждань, більше непотрібних смертей, більше непотрібного кровопролиття та більше економічних втрат, а також подальше погіршення позиції України у переговорах щодо можливого миру", – сказав він.

У Міноборони Чехії оперативно відреагували на його висловлювання. Заступник міністра оборони Ян Йіреш заявив, що рішення про припинення війни може бути ухвалено лише однією людиною — Володимиром Путіним. Він додав, що незалежність України якраз таки відповідає національним інтересам Чехії.

"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити її незалежність", – сказав Ян Йіреш.

Він також нагадав, що в Росії неодноразово говорили про те, що "воюють проти всього Заходу", а отже, і проти Чехії. Заступник міністра оборони підкреслив, що якби Захід не надавав Україні військову підтримку, то російські солдати вже сиділи б у Києві, а може, навіть дійшли б і до Ужгорода. Представник оборонного відомства Чехії додав, що "пан Райхл дуже гучний, але дуже часто каже дурниці".

"Не викликає сумнівів те, що якби ми від початку не підтримали у військовому відношенні Україну — Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, то російська армія була б сьогодні в Києві чи навіть в Ужгороді", — сказав Йіреш.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Угорщина може втратити право голосу в ЄС через блокування виділення допомоги Україні.