"Маємо бути готові до марафону": нардеп розповів про плани Росії на 2024 рік

Кінець гнилого путінського режиму не за горами

Кремль не покидає своїх планів знищити Україну, і окупація територій один з головних інструментів у цій боротьбі. Війна у 2024 році буде ще гарячішою та жорстокішою, адже Росія значно збільшила власний військовий бюджет і надалі проводить мобілізацію.

За багатьма показниками агресор і далі буде намагатися реалізувати початковий сценарій проти України. Про це повідомив у своєму інтерв’ю OBOZ.UA народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Його (Путіна — ред.) кінцева мета навіть не утримання окупованих територій, а знищення України як держави та її народу", — сказав він.

Мережко зазначив, що ця війна вже не тільки про цілісність держави та територій, а й про існування українців як нації. Тому зрозуміло, що однією з цілей України є створення таких умов та безпекових гарантій, які б надійно захистили країну надалі від можливості повторення російської агресії.

Він також додав, що прогнилий путінський режим не такий вже непохитний та монолітний, що доводить невдале "повстання" Пригожина.

"Як виявилося, ніхто не хоче захищати Путіна, коли виникає реальна загроза його існуванню", — зазначив Олександр Мережко.

Депутат також наголосив, що нинішня ситуація у середині РФ нагадує йому кінець брежнєвського правління. Тому Україні треба вистояти й намагатися посилювати тиск на агресора зовні, щоб прискорити його падіння.

"При цьому ми маємо бути готові до марафону. Хоча інтуїтивно я відчуваю, що кінець путінського режиму невідворотно наближається", — додав Мережко.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна зближається з Індією, яка є важливим іноземним партнером для РФ.