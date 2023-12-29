Воюють на найскладніших ділянках фронту: 100 ОБр ТрО потребує вашої допомоги

Ось-ось прийдуть морози, і треба допомогти захисникам

Поступово добігає кінця другий рік боротьби з повномасштабною російською агресією. Грудень видався аномально теплим і відносно благополучним для українських військових, однак у січні погода зміниться — і зараз саме час допомогти захисникам. Зокрема допомоги потребує 100 окрема бригада територіальної оборони (ОБр ТрО).

Цю бригаду було сформовано 2018 року в Луцьку, проте після повномасштабного вторгнення вона брала участь у боях за Київ, а зараз воює із загарбниками на Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках, — а, як відомо, це одні з найскладніших ділянок фронту.

Хлопці та дівчата, що входять до бригади, воюють у важких умовах, і з наближенням морозів їм потрібна допомога. Будь-який донат зможе трохи полегшити їм службу.

Збір коштів на 100 ОБр ТрВ здійснюється через благодійну організацію "Благодійний фонд "Волинь-2014" (код ЄДРПОУ 39374494)

Банк отримувача: АТ "Ощадбанк"

МФО: 300465

Рахунок №: UA493033980000026005300625739

Призначення платежу: для потреб 100 Обр ТрВ

Також донат можна зробити на монобанку — https://send.monobank.ua/jar/2VtzHVahES