Воюють на найскладніших ділянках фронту: 100 ОБр ТрО потребує вашої допомоги
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Ось-ось прийдуть морози, і треба допомогти захисникам
Поступово добігає кінця другий рік боротьби з повномасштабною російською агресією. Грудень видався аномально теплим і відносно благополучним для українських військових, однак у січні погода зміниться — і зараз саме час допомогти захисникам. Зокрема допомоги потребує 100 окрема бригада територіальної оборони (ОБр ТрО).
Цю бригаду було сформовано 2018 року в Луцьку, проте після повномасштабного вторгнення вона брала участь у боях за Київ, а зараз воює із загарбниками на Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках, — а, як відомо, це одні з найскладніших ділянок фронту.
Хлопці та дівчата, що входять до бригади, воюють у важких умовах, і з наближенням морозів їм потрібна допомога. Будь-який донат зможе трохи полегшити їм службу.
Збір коштів на 100 ОБр ТрВ здійснюється через благодійну організацію "Благодійний фонд "Волинь-2014" (код ЄДРПОУ 39374494)
Банк отримувача: АТ "Ощадбанк"
МФО: 300465
Рахунок №: UA493033980000026005300625739
Призначення платежу: для потреб 100 Обр ТрВ
Також донат можна зробити на монобанку — https://send.monobank.ua/jar/2VtzHVahES