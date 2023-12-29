Воюют на самых сложных участках фронта: 100 ОБр ТрО нуждается в вашей помощи

Вот-вот придут морозы, и нужно помочь защитникам

Постепенно подходит к концу второй год борьбы с полномасштабной российской агрессией. Декабрь выдался аномально теплым и относительно благополучным для украинских военных, однако в январе погода изменится, — и сейчас самое время помочь защитникам. В частности, в помощи нуждается 100 отдельная бригада территориальной обороны (ОБр ТрО).

Эта бригада была сформирована в 2018 году в Луцке, однако после полномасштабного вторжения она принимала участие в боях за Киев, а сейчас воюет с захватчиками на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях, — а, как известно, это одни из самых сложных участков фронта.

Парни и девушки, входящие в бригаду, воюют в тяжелых условиях, и с приближением морозов им нужна помощь. Любой донат сможет немного облегчить им службу.

Сбор средств на 100 ОБр ТрО осуществляется через благотворительную организацию "Благотворительный фонд "Волынь-2014" (код ЕГРПОУ 39374494)

Банк получателя: АО "Ощадбанк"

МФО: 300465

Счет №: UA493033980000026005300625739

Назначение платежа: для потреб 100 Обр ТрО

Также донат можно сделать на монобанку — https://send.monobank.ua/jar/2VtzHVahES