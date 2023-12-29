"Працюватимуть в авангарді": українці зібрали на 60 FPV-дронів для бійців спецпризначення "Омега"

Навіть майже через два роки війни дух українців не зламаний

Поки російські окупанти продовжують атаки, українці не лише не втрачають віри в Перемогу, а й продовжують активно наближати її, допомагаючи українським захисникам усім, чим тільки можна. Так, було успішно закрито збір на 60 FPV-дронів для бійців центру спецпризначення "Омега".

Про це на своєму каналі у Телеграм розповів військовий оглядач Роман Бочкала.

"Пташки "Грім" незабаром доставлять у руки воїнів Центру спеціального призначення НГУ "Омега". Вони, як завжди в авангарді війни на гарячих напрямках. І ця зброя зараз критично потрібна! Аби палити техніку, розбивати укріплення та крошити піхоту ворога", — йдеться у повідомленні.