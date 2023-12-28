Розгулятися на Новий рік не вийде: українцям зробили "жорстке" попередження

У поліції обіцяють з розумінням ставитися до людей, які порушать комендантську годину через крайню необхідність

Комендантську годину в Україні на час новорічних свят не скасують. Поліція обіцяє жорстко реагувати на порушення встановлених правил.

Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв. Подробиці він озвучив під час брифінгу.

"На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати тимчасовий графік комендантської години. У більшості областей він діє з 00:00 до 05:00 ранку", — розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.

При цьому в поліції обіцяють із розумінням ставитися до людей, які порушать комендантську годину через крайню необхідність.

За словами правоохоронця, особливу увагу буде приділено інформації "про роботу закладів розваг та харчування".

Ахрамєєв зазначив, що Національна поліція загалом готова до проведення свят для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки.

За його словами, будуть задіяні як правоохоронці, військовослужбовці Національної гвардії та військова служба правопорядку, так і громадські формування, а також добровольці.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні Нового року три основні поштові оператори в Україні, "Укрпошта" та "Нова пошта" та Meest, повідомили про свій графік роботи на найближчий тиждень. У компаніях проінформували, коли відділення будуть закриті.