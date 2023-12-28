Разгуляться на Новый год не получится: украинцам сделали "жесткое" предупреждение

В полиции обещают с пониманием относиться к людям, которые нарушат комендантский час из-за крайней необходимости

Комендантский час в Украине на время новогодних праздников не отменят. Более того, полиция обещает жестко реагировать на нарушения установленных правил.

Об этом заявил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев. Подробности он озвучил во время брифинга.

"На сколько мне известно, то Киевская и областные военные администрации не собираются менять временной график комендантского часа. В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра", — рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

При этом в полиции обещают с пониманием относиться к людям, которые нарушат комендантский час из-за крайней необходимости.

По словам правоохранителя, особое внимание будет уделено информации "о работе заведений развлечения и питания".

Ахрамеев отметил, что Национальная полиция в целом готова к проведению праздников для обеспечения охраны публичного порядка и безопасности.

По его словам, задействованы будут как правоохранители, военнослужащие Национальной гвардии и военная служба правопорядка, так и общественные формирования, а также добровольцы.

Ранее "Телеграф" писал, что в преддверии Нового года три основных почтовых оператора в Украине, "Укрпочта" и "Новая почта" и Meest, сообщили о своем графике работы на ближайшую неделю. В компаниях проинформировали о том, когда отделения будут закрыты.