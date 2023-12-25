Випробовувати будуть в Україні? На артсистемі Caesar з'явиться штучний інтелект

Інтеграція ШІ до СКВ САУ Caesar скоротить витрату снарядів на третину

У 2024 році на самохідну артилерійську установку Caesar можуть вперше встановити штучний інтелект. І цілком ймовірно, судячи з новин про створення артилерійської коаліції для Збройних сил України, що САУ випробують відразу на передовій.

Про це пише видання Defence Express. У матеріалі відзначено, що Україна заявила про зацікавленість у подальшій закупівлі САУ Caesar, які дуже добре показали себе на полі бою.

Цікаво, що Caesar відрізняється серед інших зразків САУ країн НАТО помірною ціною (4,5 – 5,5 млн євро за одиницю). А ще цю колісну артсистему можна виробляти доволі швидко – зараз виробник здає по 8 САУ на місяць, надалі виробництво можуть розширити.

Водночас заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що у 2024 році "заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту". За його словами, така інтеграція дозволить на третину скоротити витрату снарядів.

"Тобто можливо зробити припущення, що певні тести цієї нової системи управління вогнем вже відбулись і мова йде про перехід від тестової до серійної версії. При цьому особливої технічної складності у самій інтеграції до цієї САУ нового програмного забезпечення не вбачається, бо Caesar й так є "цифровим" й мова цілком може йти лише про оновлення "софта"", – зазначає видання.

Інтеграція ШІ до системи керування вогнем САУ може надати артилерії низку нових можливостей – обробка додаткових даних, аналіз масивів статистичної інформації, робота із розвідданими з дронів для самостійного коригування вогню. Щобільше, вслід за Caesar подібні системи можуть з'явитися для інших українських та західних САУ.

"Водночас, якщо використання систем зі штучним інтелектом дійсно зменшить витрату снарядів на 30%, то це означає величезну економію й цілком може певною мірою зменшити потребу в них", – резюмує видання.